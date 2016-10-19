أمطار غزيرة في بعض المناطق والحرارة حول معدلاتها

توالي درجات الحرارة الانخفاض قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية والشمالية الغربية، والرياح غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

وشهدت عدد من المحافظات هطولات مطرية كان أغزرها في القطيلبية 61 مم باللاذقية وبانياس 60 مم في محافظة طرطوس.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كمية الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم، حيث سجلت في محافظة حمص.. في الناصرة 30 مم ومرمريتا 33 مم وشين 8 مم وقلعة الحصن 38 مم والعريضة 17 مم وتلكلخ 8.5 مم.

وفي حماة: الرصافة 5 مم ووادي العيون 19 مم ومصياف 8 مم وعين حلاقيم 28 مم وربعو7 مم وشطحة 17 مم والحميري 3 مم ومحردة 4 مم وعين الكروم 32 مم والكريم 14 مم وأفاميا 10 مم والسقيلبية 27 مم.

أما في طرطوس فسجلت الأمطار الهاطلة في القدموس 9.5 مم والشيخ بدر 30 مم ومشتى الحلو 13 مم ودريكيش 17 مم وصافيتا 1 مم وبانياس 60 مم.

وفي اللاذقية.. صلنفة 2.8 مم والمزيرعة 11 مم والقرداحة 10 مم والحفة 7 مم والقطيلبية 61 مم ووادي قنديل 3 مم ومطار الباسل 17.9 مم وبوقا 20 مم والبهلولية 4 مم واللاذقية 17 مم.

وفي حلب.. مدينة حلب 2 مم والسفيرة 7 مم.