أمطار غزيرة متوقعة في أغلب المناطق.. والهطولات تسجل 46 مم في وادي قنديل باللاذقية

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية أحيانا ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وشهدت بعض المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية كان أغزرها 46 مم في وادي قنديل باللاذقية.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كمية الأمطار الهاطلة في دمشق المزة 7ر1 مم وفي ريف دمشق بالحرمون 15 مم وسرغايا 6 مم والزبداني 5ر9 مم ومضايا 9 مم وميسلون 6 مم وجديدة الشيباني 2ر3 مم وعسال الورد 2 مم وقطنا 10 مم والكسوة 4 مم ويبرود 8ر0 مم والمشرفة 1 مم ودمشق الدولي 2 مم.

وفي السويداء بلغت في عين العرب 5ر1مم والسويداء 1مم وشهبا 4مم وصلخد 4مم والصورة الصغيرة 2مم بينما كانت في درعا بالمدينة 5ر0 مم وفي تل شهاب 3 مم ونوى 5ر5 مم والشيخ مسكين 4 مم وازرع 3 مم والصنمين 5 مم.

وفي القنيطرة بلغت في المدينة 10مم وحضر 18 مم ونبع الصخر 10 مم.

وبلغت في حمص المدينة 9ر4 مم والناصرة 10 مم ومرمريتا 12مم وشين 7 مم وقلعة الحصن 22مم والعريضة 5مم وتلكلخ 4 مم وتلدو 12 مم والمخرم 3 مم والقريتين 1 مم.

فيما كانت الهطولات في حماة المدينة 3ر2 مم ووادي العيون 15 مم والرصافة 20 مم ومصياف 35 مم وعين حلاقيم 11 مم وربعو 15 مم والحميري 5ر7 مم وحربنفسه 5ر2 مم ومحردة 1 مم و كفرزيتا 4 مم وصوران 2ر6 مم والسلمية 8ر4مم والسعن 2 مم وعقيربات 2 مم وفي الغاب وصلت في شحطة إلى 6 مم وعين الكروم والكريم وافاميا 1 مم والسقيلبية 5ر0 مم.

وفي طرطوس المدينة بلغت 13 مم وبالقدموس 5ر16 مم وفي الشيخ بدر 6 مم ومشتى الحلو 11 مم ودريكيش 6 مم وصافيتا 5ر11 مم وحمام واصل 5ر7 مم والصفصافة 13 مم وبانياس 23 مم.

وفي اللاذقية بلغت كمية الامطار الهاطلة في كسب 5ر14 مم والمزيرعة 26 مم والقرداحة 6ر40 مم والحفة 18 مم والقطيلبية 5ر3 مم ووادي قنديل 46 مم ومطار الباسل 1ر11 مم وبوقا 31مم والبهلولية 17 مم.

وفي حلب بعفرين واعزاز 12 مم وجرابلس 10 مم والباب 9 مم ومنبج 9 مم والسفيرة 2 بينما هطل في تل أبيض بالرقة 3 مم وفي دير الزور المدينة 6مم.

وفي الحسكة بلغت كمية الامطار بالمدينة 9 مم والمالكية 31 مم والزهيرية 29 مم وهيمو 5ر15 مم وعامودا 15 مم والقحطانية 9 مم والقامشلي 2ر12 مم واليعربية 11 مم والدرباسية 14 مم والجوادية 7 مم و أبو قصايب وتل حميس والشدادة 3 مم وتل براد وتل علو 5 مم ورأس العين 13 مم والمناجير 23 مم ومبروكة 21 مم والهول 1 مم وتل تمر 3ر25 مم وأم مدفع 9 مم وأبو راسين وتل بيدر 25 مم والعريشة 2 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…