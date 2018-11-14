أمطار غزيرة متوقعة والحرارة أدنى من معدلاتها

عمت الأمطار مدينة دمشق وريفها وبعض المناطق الجنوبية والوسطى والساحل صباح اليوم، حيث تراوحت بين 14 مم في مطار دمشق الدولي و1 مم في درعا فيما تتأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد بكل طبقات الجو مرفق بكتلة هوائية رطبة.

المتنبئ الجوي حسان الجردي توقع أن يستمر الجو اليوم غائما جزئيا الى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا خاصة فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان نتيجة الهطول الغزير فيما تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها من 1 إلى 3 درجات مئوية .

وتضعف الفعالية الجوية صباح غد مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة فيما تزداد خلال ساعات المساء بدءاً من المناطق الغربية ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحيانا ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان مع انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في معظم المناطق وتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على البلاد حتى صباح يوم الأحد.