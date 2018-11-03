أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرد يومي الأحد والاثنين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوبا بالرعد والبرد أحيانا وتنخفض الرؤية الافقية نتيجة الاجواء السديمية في مقدمة المنخفض وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتوقع المتنبئ الجوي هاشم شربا أن يبدأ المنخفض مساء اليوم في المناطق الجنوبية الشرقية ويمتد باتجاه باقي المناطق وتزداد الفعالية الجوية للمنخفض على عموم البلاد يومي الأحد والاثنين محذرا من تشكل السيول في المنحدرات والوديان والأماكن المنخفضة.

وأشار شربا إلى أن المنخفض يبدأ بالانحسار يوم الثلاثاء القادم مع بقاء تأثيره على مناطق الجزيرة والشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 19-8

المنطقة الجنوبية 19-9

المرتفعات الجبلية 12-4

المنطقة الوسطى 18-8

المنطقة الساحلية 22-16

المنطقة الشمالية 17-11

منطقة الجزيرة 19-12

المنطقة الشرقية 18-13

منطقة البادية 18-8