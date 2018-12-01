أمطار في مناطق عدة أغزرها 63 مم في المالكية والحرارة إلى انخفاض

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها اعلى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحى يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة ويحذر من تشكل الضباب ليلا وفي ساعات الصباح الاولى فى معظم المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج فيما يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء درجات الحرارة اعلى من معدلاتها فى معظم المناطق.

كما شهدت عدة محافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة وصلت في المالكية بمحافظة الحسكة الى 63 مم وإلى 28 مم في جديدة خابور بمحافظة الرقة و23 مم في شطحة بمنطقة الغاب.

وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة حتى السابعة من صباح اليوم في محافظة الحسكة أعلاها 63 مم بالمالكية و 62مم بالزهيرية و45 مم في عامودا وهيمو و35 مم بالقحطانية و31 مم بالقامشلي فيما بلغت في مدينة دير الزور 18 مم وفي التبني 42 مم.

وفي محافظة الرقة.. بلغت 28 مم في جديدة خابور و26 مم بالمنصورة و23 مم بالكرامة و13 مم بتل أبيض و11 مم في عين عيسى و17 مم في السبخة و7 مم في بئر محيسن ومدينة الرقة.

وفي محافظة طرطوس.. سجلت كمية الهطول بمنطقة القدموس 19مم وفي الشيخ بدر 16مم وفي مدينة طرطوس 22 مم وبانياس 8 مم والدريكيش 10 مم والصفصافة 13 مم ومشتى الحلو16 مم وصافيتا 14مم.

وفي محافظة اللاذقية.. سجلت في كسب 4 مم والبوقا 11مم وفي مدينة اللاذقية 10مم .

وفي محافظة حماة.. وصلت كمية الهطول في مصياف إلى 20 مم وفي وادي العيون 15مم وفي عين حلاقيم وربعو 10 مم وفي الغاب بلغت في شطحة 23 مم وفي عين الكروم 10 مم والسقيلبية 6مم والكريم 11مم.

وفي محافظة حمص.. بلغت في قلعة الحصن 14مم ومرمريتا 10مم.

فيما سجلت في محافظة حلب 10 مم في مدينة حلب وعين العرب الشمالية ومنشأة الأسد و4 مم في اعزاز و6 مم في عفرين.

يشار إلى أن معدل الحرارة لشهر كانون الاول 18 درجة فى طرطوس و17 درجة في اللاذقية و15 درجة فى درعا و14 درجة فى دير الزور ودمشق و13 درجة في السويداء وحمص وحماة والحسكة والرقة و12 درجة فى ادلب وحلب والقنيطرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..