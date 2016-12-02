أمطار متوقعة فوق أغلب المناطق مع تحذيرات من حدوث الصقيع وتشكل الضباب

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة يمتد في طبقات الجو كافة فيما شهد عدد من المحافظات هطولات مطرية أغزرها في حضر بمحافظة القنيطرة 151 مم.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار فى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم حيث سجلت في ريف دمشق بالحرمون 90مم وسرغايا57 مم والزبداني 50 مم ويبرود12مم والنبك 15 مم وجديدة الشيباني 57 مم ومثلها في قطنا ووصلت في التل إلى 65 مم وفي المزة بدمشق 53 مم وقاسيون 5ر51 ومساكن برزة 50 مم وساحة الحجاز 42مم والكسوة37مم مثلها في المشرفة ودوما 25مم والقطيفة 5ر36 ودوار المطار 47مم.

وفي مدينة السويداء سجلت 18مم مثلها في صلخد وعين العرب 36مم وشهبا 30مم والصورة الصغيرة22 مم فيما بلغت في درعا 5ر12 مم ومثلها في تل شهاب والشيخ مسكين 25مم والصنمين 5ر22 وازرع 20مم وبصرى18مم.

ووصلت كميات الهطول بالقنيطرة إلى 9ر85 مم وحضر151مم وفي الناصرة بحمص 6 مم ومثلها في قلعة الحصن وتلكلخ 54 مم أما مدينة حماة 24ر5مم وفي عين حلاقيم 80 مم ومصياف 75مم والرصافة 70مم و وادي العيون 60مم وفي شطحة بالغاب 61مم وعين الكروم 59مم .

وفي محافظة طرطوس وصلت كميات هطول الأمطار في المدينة إلى 73 مم و القدموس إلى 84 مم والشيخ بدر80 مم وصافيتا 79 مم والدريكيش 74مم ومشتى الحلو 71مم وبانياس50 مم فيما سجلت كميات الهطول في اللاذقية 3ر35 وفي المزيرعة 58مم و القطيلبية 2ر44 مم وصلنفة 32 مم وبوقا71 مم ومطار الباسل 2ر23 مم.

وفي حلب بلغت كمية هطول الامطار 18مم و في عفرين وصلت إلى 27مم وفي اعزاز والسفيرة 5ر19 ملم وفي محافظة الحسكة بالقحطانية بلغت 17مم أما المالكية 15مم والزهيرية 14مم .

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صاح اليوم أن يستمر الجو بين الغائم جزئياً والغائم مع هطل زخات متفرقة من المطر فوق أغلب المناطق ويميل الجو للاستقرار ليلاً مع تحذيرات من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب بأغلب المناطق الداخلية.

وأشارت مديرية الأرصاد إلى أن سرعة الرياح تتجاوز 50 كم بالساعة حيث تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة وتخف سرعتها ليلاً أما البحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج فيما تميل درجات الحرارة يوم غد للارتفاع قليلاً مع بقائها قريبة من معدلاتها.