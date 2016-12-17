أمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة نهاراً وثلوج على المرتفعات والمناطق الداخلية ليلاً

تبقى درجات الحرارة اليوم أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية والفرصة مهيأة لهطولات مطرية خفيفة فوق مناطق متفرقة نهاراً نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئياً بشكل عام وتزداد فرص الهطل وشدته خلال الليل ويكون ثلجياً على المرتفعات الجبلية على ارتفاع 1000 متر ويتدنى إلى 700 متر في بعض المناطق الداخلية حيث يحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في معظم المناطق الجبلية والداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج بينما ليل غد تضعف الفعالية الجوية ويميل الجو للاستقرار.

وشهد عدد من المحافظات هطولات مطرية أغزرها 17 مم في قلعة الحصن ومرمريتا بمحافظة حمص.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم حيث سجلت فى ريف دمشق بالحرمون والتل 1مم وسرغايا6 مم والزبداني 5ر3 مم ومضايا وميسلون 3مم ويبرود 5ر1مم.

وفي مدينة السويداء سجلت 6مم وفي صلخد 5 مم و3 مم في عين العرب.

فيما بلغت في درعا 4 مم وتل شهاب 5ر5 مم والشيخ مسكين 2مم والصنمين 4 مم وإزرع 5ر1مم وبصرى 2 مم والمسيفرة 3 مم.

ووصلت كميات الهطول بالقنيطرة إلى 9 مم وحضر14مم وفي الناصرة بحمص 15 مم وفي مرمريتا وقلعة الحصن 17مم وشين وتلكلخ 10مم والعريضة 15 مم وفي مدينة حمص 2ر11مم والمخرم 4 مم والقصير 5ر9 مم.

فيما سجلت كميات الهطول في اللاذقية في المزيرعة 3 مم والحفة وبوقا 6مم والقرداحة 2مم ومطار الباسل 2ر6 مم والبهلولية 5مم واللاذقية 9ر3مم.

وفي حلب بلغت كمية هطول الأمطار فى عفرين 6ر1مم والسفيرة 2مم.

وفي الحسكة بالمالكية والزهيرية والدرباسية والجوادية 2مم وأبو قصايب وتل علو 5ر1مم وتل حميس 2مم وتل براك وراس العين ومبروكة 4مم والحسكة 5 مم والمناجير 3مم وام مدفع 5مم والهول 7مم وتل تمر 9ر2مم وأبوراسين 5ر12مم وتل بيدر 7مم والشدادة 5ر4مم ومركدة 5ر3مم.