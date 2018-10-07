أمل جديد لفاقدي البصر!

ابتكر علماء صينيون تقنية جديدة تساعد على زراعة شبكية العين ما يعطي أملا جديدا لفاقدي البصر بالعودة للإبصار.

ووفقا لما نشرته دورية نيتشر كوميونيكيشن الرائدة في مجال العلوم تمكن العلماء من ابتكار طريقة تعتمد على صناعة أسلاك من الذهب والتيتانيوم يبلغ طول الواحد منها 100 نانو متر حيث تعمل كالمستقبلات الضوئية الطبيعية للعين.

وقام العلماء بتجربة الابتكار الجديد على الفئران ونجحوا في إعادة الابصار لثلاثة من فئران المختبرات مشيرين إلى أن فقدان البصر يعود في الغالب إلى موت الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين.

ويعاني نحو 253 مليون نسمة ضعف البصر في جميع أنحاء العالم منهم /36/ مليون نسمة كفت أبصارهم.