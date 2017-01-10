أمل عرفة تتعرض لاستغلال ماريو باسيل في “سايكو”

خاص – البعث ميديا

تتابع الفنانة أمل عرفة تصوير شخصياتها الخمسة تباعاً في مسلسل “سايكو” إخراج كنان صيدناوي، وذلك حسب الكاركتر الذي رسمته بالتعاون مع مصمم المكياج أحمد حيدر.

وتلعب عرفة حالياً ثالث شخصياتها وهي “ناجية” عمة “وصال- سايكو”، التي تترك بلدها سورية بسبب رفض أهلها عملها كمطربة ووقوفهم في وجه حلمها.

لذلك تحاول هذه المطربة الصاعدة أن تعمل على أدق التفاصيل لانجاح عملها فتلجأ لإجراء عمليات تجميلية عديدة سواء في وجهها أو جسدها كي تبدو بمظهر ملفت.

وتنتقل “ناجية” إلى بيروت للعمل في كازينو يمتلكه (عاصي/ماريو باسيل) الذي يحاول استغلالها رغم محبته لها، ليطرق بابها حب جديد ينقذها ويغيّر حياتها.