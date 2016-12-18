أمل عرفة مدرّسة فاشلة ومتحكمة بزوجها

خاص – البعث ميديا

بدأت الفنانة أمل عرفة بتصوير شخصية “حكمت” إحدى الشخصيات الخمسة التي تلعبها في مسلسل “سايكو” فكرة وسيناريو وحوار أمل عرفة وإنتاج شركة “زوى آرت برودكشن”، وإخراج كنان صيدناوي.

“حكمت” مدرّسة تتصف بالحزم والجدية، تتحكم بزوجها “أبو النور” (أيمن رضا) الذي يهتم بشؤون المنزل في غياب زوجته “ست بيت”، كما تقوم “حكمت” بإعطاء دروس خاصة لبعض الطلاب في المنزل، لكنها في كل مرة تتعرض لمشكلة تمنعها من إتمام الدرس ليتولى “أبو النور” شؤون الطلاب، ما يخلق مواقف طريفة بينهما.

يذكر أن “سايكو” هو كوميديا اجتماعية مستوحاة من الواقع المعاش في سورية، نتابع في حلقاته حبكة من الأحداث المشوقة، يتم التطرق فيها إلى تفاصيل حساسة تحمل بعداً إنسانياً، ولا تبتعد عما يعانيه السوريون اليوم.

يشارك في العمل كلاً من فادي صبيح، ناظلي الرواس، علاء القاسم، غادة بشور، حسام تحسين بيك، طلال مارديني، يحيى بيازي، فايز قزق، روبين عيسى، أحمد رافع، ماهر شقره، ليث المفتي، إيمان عبد العزيز، رنا العضم، ندين قدور، ومن لبنان ماريو باسيل، رولا شامية، طارق تميم ونور صعب.