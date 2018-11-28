أمني تشيكي: نظام بني سعود أرسل أموالا لأحد المطلوبين بدعم الإرهاب في سورية

كشف مصدر أمني تشيكي أن سفارة النظام السعودي في براغ أرسلت أموالا إلى أحد المطلوبين الفارين والذي وجهت له ولشقيقه وزوجة شقيقه تهم دعم الإرهاب والانضمام إلى مجموعات إرهابية في سورية.

صحيفة “دينيك ان” التشيكية نقلت عن المصدر أن الشرطة وأجهزة المخابرات التشيكية كانت تتابع المطلوب منذ عام 2014، بسبب مواقفه المتطرفة، وعندما شعر بذلك هرب إلى النمسا، غير أنه أيقن أن السلطات النمساوية يمكن أن تسلمه إلى تشيكيا بسهولة لذلك فر إلى موريتانيا، ومن ثم إلى الأردن.

كما أوضح المصدر أن الأجهزة التشيكية كانت تعرف بأن المطلوب يتلقى أثناء هروبه أموالا من السفارة السعودية في براغ.