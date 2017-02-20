أميركا.. إصابة مسلح احتجز رهائن في ساوث كارولينا

أعلنت سلطات ولاية ساوث كارولينا الأمريكية الأحد 19 شباط، أن مسلحا احتجز رهائن، لفترة من الوقت، قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وتصيبه.

وصرح لي فوستر قائد شرطة مقاطعة نيوبيري في بيان، أن المسلح خرج من المنزل راكضا، في نفس الوقت الذي فر فيه المحتجزون الثلاثة من نفس المنزل.

وأضاف فوستر أن المسلح رفض إلقاء السلاح، وأطلق النار على ضباط الشرطة وهددهم وهو يحاول الاختباء وراء شجرة، لكن أحد الضباط أطلق عليه النار وأصابه.

ونقل المصاب إلى المستشفى، دون الكشف عن اسمه أو دوافع إقدامه على احتجاز الرهائن.