أميركا.. القضاء يحكم بالسجن 20 عاماً على رجل يرتبط بإرهابيي “داعش”

أعلنت وزارة العدل الامريكية أن رجلا من جنوب غرب ولاية أوهايو حكم عليه بالسجن 20 عاما بعدما اعترف بتامره لقتل موظف حكومي ثم مهاجمة مركز للشرطة دعما لتنظيم /داعش/ الارهابي.

ونقلت رويترز عن ممثلى الادعاء قولهم أمس ان المدعو منير عبد القادر البالغ من العمر 22 عاما من مدينة سينسيناتى بدأ فى تموز عام 2014 التعبير عن دعمه لتنظيم /داعش/ على تويتر.

وأضاف ممثلو الادعاء أن المتهم قام أيضا بالاتصال عبر الانترنت بالارهابى المدعو جنيد حسين وهو عضو بالتنظيم الارهابى المذكور شجعه على تنفيذ هجوم عنيف فى الولايات المتحدة.

واعترف عبد القادر بالذنب فى الشروع فى قتل موظف حكومى ومحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة ارهابية وحيازة سلاح نارى دون سند من القانون حيث أصدر القاضى بالمحكمة الجزئية الامريكية مايكل باريت فى سينسيناتى الحكم بالسجن وأمر بأن يظل المتهم تحت المراقبة مدى الحياة.

وكانت محكمة فى ولاية مينيسوتا الامريكية أصدرت الخميس الماضى أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 30 الى 35 عاما ضد ثلاثة امريكيين لارتباطهم بتنظيم /داعش/ الارهابي.