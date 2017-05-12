أميركا تتريث في مراجعة سياستها حول المناخ

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن بلاده “ستتريث” في مراجعة سياستها حول المناخ.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تيلرسون قوله أمس خلال اجتماع لمجلس القطب الشمالي في الاسكا “نعيد النظر حاليا في الولايات المتحدة بالعديد من السياسات المهمة خصوصا مقاربة إدارة ترامب للتغيرات المناخية”.

وأضاف تيلرسون أمام ممثلي الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجلس القطب الشمالي وهي كندا وروسيا والنرويج والدنمارك وايسلندا والسويد وفنلندا ” نحن مدركون أن لكل منهم وجهة نظر مهمة وعليكم أن تدركوا أننا نتريث لتفهم كل مخاوفكم”.

وأوضح تيلرسون أن الولايات المتحدة “لن تتسرع في اتخاذ قرار وستعمل من أجل اتخاذ القرار المناسب لها”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد خلال حملته الرئاسية إلغاء اتفاق ما سمي” الرئاسة الأميركية لمجلس القطب الشمالي” متعدد الأطراف ولكنه يجد صعوبة في حسم المسألة وأرجأ قراره حولها إلى أواخر الشهر الحالي.