أميركا تعلن إلغاء مناورة عسكرية مع كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم أن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ونظيره الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ دو قررا الغاء مناورة “فيجيلنت إيس” العسكرية المشتركة بينهما والتي كانت مقررة في كانون الأول القادم.

ونقلت “ا ف ب” عن المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت قولها في بيان صدر في واشنطن إن الوزيرين اللذين التقيا في سنغافورة يريدان بذلك “منح العملية الدبلوماسية” مع كوريا الديمقراطية “كل فرص الاستمرار”.

وأضاف البيان أن “الوزيرين عازمان على تعديل المناورات العسكرية للتأكد من حسن استعداد قوات البلدين”.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية وتنظم بشكل دوري مناورات عسكرية استفزازية مع القوات الكورية الجنوبية كانت تلاقي ردود فعل منددة من بيونغ يانغ التي ترى في هذه المناورات تصعيدا للتوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية توصلتا في حزيران الماضي إلى اتفاق يقضى بإنهاء برنامج كوريا الديمقراطية النووي مقابل إجراءات أمريكية لإظهار حسن النوايا.