أميركا.. مصرع شخص وإصابة 10 في حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا الأميركية

أعلنت السلطات الأميركية اليوم مصرع شخص وإصابة العشرات جراء حرائق الغابات التي استعرت شمال ولاية كاليفورنيا والتهمت منازل ومؤسسات تجارية وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي وأرغمت السكان على الهرب .

ونقلت رويترز عن سكوت ماكلين المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية قوله: “إن سائق جرافة لقي مصرعه في حريق كار فايرالذي يستعر في مقاطعة شاستا والذي زاد حجمه خلال اليومين الماضيين لثلاثة أضعاف ما كان عليه من قبل”.

وأضاف ماكلين: “إن الحريق تسبب أيضا بإصابة بعض المدنيين ورجال الإطفاء” لافتا إلى أن النيران تتحرك بسرعة كبيرة وتجري جهات إنفاذ القانون عمليات الإجلاء بأسرع ما يمكن.

واعلنت مدينة ردينغ على موقعها الالكتروني حدوث انقطاعات متكررة للكهرباء لافتة إلى أن شركة الكهرباء قطعت التيار عن المناطق الشمالية من المدينة.

وذكرت صحيفة سكرامنتو بي أن النيران تجاوزت نهر سكرامنتو وتهدد الآن مئات المنازل على المشارف الغربية لمدينة ردينغ.