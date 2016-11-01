أمير قبيلة طي يترأس وفد عشائر القبيلة في زيارة لفرع الحسكة للحزب

زار وفد مجلس شيوخ عشائر قبيلة طي في محافظه الحسكة برئاسة الشيخ محمد عبدالرزاق الطائي أمير قبيلة طي قيادة فرع الحزب بالحسكة وتم مناقشة عدة مواضيع في الشأن المحلي وطرح المقترحات لإيجاد الحلول لها.

حيث أكد الرفيق سليمان الناصر أمين فرع الحزب على دور العشائر العربية والكردية وأرباب الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية في توحيد الصفوف في مواجهة الإرهاب الذي ضرب الجميع.

وأشاد الرفيق الناصر بكل جهد مجتمعي ومنها ما يقوم مجلس قبيلة طي به بخطه الوطني في لّم شمل أبناء عشيرتهم وهذا مطلوب من كل العشائر، للحفاظ على السلم الأهلي ضمن السياق الوطني تحت علم واحد وقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

بدوره قال أمير قبيلة طي الشيخ محمد عبد الرزاق الطائي، إن مجلس القبيلة تم تشكيله وتنفيذ الأنشطة الأهلية وإجراء اللقاءات مع جميع مكونات المجتمع للوصول إلى توافق وصيغة لتجاوز كل المشاكل والخلافات التي تواجه أبناء الوطن الواحد.

كما أكد على موقف القبيلة منذ بداية الأزمة الرافض لأي مساس بوحدة أرض الوطن وعلم الوطن والتأكيد على الوحدة الوطنية التي، تربط أبناء المحافظة بكل مكوناتها وأطيافها في ظل قيادة السيد الرئيس القائد بشار الأسد.

البعث ميديا || الحسكة -عبدالرحمن السيد