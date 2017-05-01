أمين عام الأمم المتحدة يعبر عن دعمه لعملية أستانا حول سورية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس عن دعمه الكامل لعملية أستانا حول سورية كخطوة تمهد الطريق للنجاح في محادثات جنيف.

وقالت الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الكازاخية في بيان، إن “وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمانوف أطلع غوتيريس خلال لقائه أمس في نيويورك على التطورات بشأن محادثات استانا حول سورية حيث أعرب الأخير عن الدعم الكامل للجهود المبذولة في استانا باتجاه المصالحة” معتبرا أنها “تمهد الطريق للنجاح في محادثات جنيف” .

وتابع البيان أن “غوتيريس أعلن كذلك خلال اللقاء عن نيته المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وافتتاح معرض “اكسبو 2017” في العاصمة الكازاخية في ال 8 و9 من الشهر الجاري.

وكان نائب وزير الخارجية الكازاخي مختار تليوبيردي أعلن في الـ 27 من الشهر المنصرم أن اجتماع استانا المقبل حول سورية والمرتقب انعقاده يومي الـ 3 والـ 4 من أيار سيكون “عالي المستوى” .