أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقيل من منصبه

استقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني من منصبه بدعوى “أسباب صحية”.

وكان مدني تسبب بأزمة بين منظمة التعاون الإسلامي ومصر بعد تصريحات له حول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في مؤتمر بتونس.

وأدان وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات مدنى معتبرا أنها “تجاوز جسيم بحق دولة مؤسسة للمنظمة وقيادتها السياسية وهو ما يدعو مصر لمراجعة موقفها ازاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام”.

وكان مدني أخطأ في لفظ اسم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم الخميس الماضي بتحويله إلى السيسي وتدارك الخطأ ذاكراً تصريح للرئيس المصري قبل أيام قال فيه.. “إن ثلاجته لم تكن تحتوى إلا على الماء طوال عشر سنوات”.

إلى ذلك ذكرت مصادر إعلامية أن “النظام السعودي رشح يوسف بن أحمد العثيمين ليحل مكان مدني في منصب أمين عام المنظمة”.