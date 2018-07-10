عاجل1 أنباء عن اتفاق بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة في كل من سملين- كفر شمس- كفر ناسج- وعقربا بريف درعا 2018/07/10 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet أنباء عن اتفاق بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة الإرهابية في كل من سملين- كفر شمس- كفر ناسج- وعقربا بريف درعا اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات