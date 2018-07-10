أنباء عن اتفاق بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة في كل من سملين- كفر شمس- كفر ناسج- وعقربا بريف درعا

أنباء عن اتفاق بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة الإرهابية في كل من سملين- كفر شمس- كفر ناسج- وعقربا بريف درعا

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