أنباء عن احتجاز رهينة وإطلاق نار كولونيا الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين 15 تشرين الأول، إنها تشتبه في احتجاز امرأة في مدينة كولونيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: “نفترض أن هناك رهينة احتجزت إما في ماكدونالدز أو في صيدلية قريبة، هناك امرأة على الأرجح محتجزة ولا نعرف أي تفاصيل أخرى”.

وقالت الشرطة عبر حسابها على “تويتر” إنها انتشرت بمحيط إحدى الميادين بمدينة كولونيا غربي البلاد عقب احتجاز شخص كرهينة.

وذكرت مجلة “فوكوس” الألمانية، في وقت سابق، أن عدة أعيرة نارية أطلقت في محطة قطارات كولونيا. وذكرت المتحدثة أن الشرطة ليس لديها أي علم بإطلاق نار.