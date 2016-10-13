أنباء عن استعادة “الكتيبة الجويّة” في الديرخبية بالغوطة الغربية

أفادت مصادر ميدانية أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة استعادت السيطرة على “الكتيبة الجويّة” جنوب شرق الديرخبية في الغوطة الغربية بريف دمشق.

وأكدت المصادر أن السيطرة على “الكتيبة الجوية” تمت اثر اشتباكات مع عنيفة مع المجموعات الإرهابية المسلحة.

في سياق متصل، ذكرت المصادر الميدانية أن اشتباكات تدور حاليا الإرهابية بين الجيش والمجموعات الإرهابية المسلحة عند مداخل الحي الغربي في بلدة الدير خبية.

ولفتت المصادر إلى وقوع عدد من الإرهابيين قتلى وجرحى خلال الاشتباكات.