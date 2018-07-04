أنباء عن فشل الجولة الرابعة من المصالحات مع المجموعات المسلحة في ريف درعا المتبقي بسبب أوامر خارجية لهذه التنظيمات

أنباء عن فشل الجولة الرابعة من المصالحات مع المجموعات المسلحة في ريف درعا المتبقي بسبب أوامر خارجية لهذه التنظيمات

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