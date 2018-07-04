عاجل1 أنباء عن فشل الجولة الرابعة من المصالحات مع المجموعات المسلحة في ريف درعا المتبقي بسبب أوامر خارجية لهذه التنظيمات 2018/07/04 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet أنباء عن فشل الجولة الرابعة من المصالحات مع المجموعات المسلحة في ريف درعا المتبقي بسبب أوامر خارجية لهذه التنظيمات اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات