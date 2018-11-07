أنتجت 50 ألف طن فقط… انخفاض بإنتاج محصول الزيتون عن المتوقع في حماة

انخفضت كميات زيت الزيتون المنتجة في محافظة حماة لهذا الموسم عن تقديرات الإنتاج الأولية بنسبة 20 بالمئة وذلك بسبب الآفات الحشرية والأمراض التي تعرضت لها ثمار الزيتون في عدد من مناطق المحافظة.

وأشارت المهندسة سوسن القيسي رئيسة مكتب الزيتون في مديرية زراعة حماة إلى أن تقديرات الإنتاج الأولية لمحصول الزيتون في المحافظة بلغت نحو 63 ألف طن من ثمار الزيتون غير أن الإنتاج بعد عمليات القطاف لم يتجاوز 50 الف طن، عازية ذلك إلى العفونة التي أصابت جزءا من المحصول جراء الرطوبة والحرارة العاليتين اللتين سادتا فصل الشتاء الماضي.

وبينت القيسي أن هذه الأمراض والآفات انتشرت في محصول الزيتون في المنطقة الغربية من المحافظة ولا سيما في قرى عوج وعكاكير وكفركمرة وغيرها من المواقع المتاخمة للحدود الإدارية لمحافظة طرطوس.

وعن نسبة استخراج الزيت من ثمار الزيتون لهذا الموسم أوضحت أن هذه النسبة كانت متفاوتة بين صنف وآخر، لافتة إلى أن صنف الصوراني هو الأعلى إنتاجا لزيت الزيتون في حين يستحوذ صنف القيسي على النسبة الأعلى من الزيتون المخصص للمائدة والتخليل.

وبشأن جودة ومواصفات الزيت في معاصر الزيتون الجارية عملية عصره وإنتاجه فيها أكدت القيسي أن العينات المأخوذة من مختلف مناطق المحافظة وبعد تحليلها تبين أنها جيدة ونسبة البيروكسيد والحموضة فيها مقبولة.