أنتونوف: وضع العلاقات الروسية الأمريكية اكبر خيبات عام 2017

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن بلاده مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة رغم “عدم ودية” استراتيجية الأمن الأمريكية الجديدة التي تعتبر روسيا “أحد التهديدات الرئيسية لأمريكا”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف وصف أمس وضع العلاقات بين موسكو وواشنطن بأنها “من أكبر الخيبات عام 2017.

وقال أنتونوف في تصريح لقناة “ار تي في اي”: الجانب الروسي يعتزم مواصلة الدفاع عن مصالحه ولن يسير بيد ممدودة ولن يستجدي أحدا,مشيرا إلى أن “الإدارة الأمريكية الحالية تزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين من خلال بعض خطواتها”.

إلى ذلك انتقد السفير الروسي قرار السلطات الأمريكية مصادرة مبنى القنصلية العامة الروسية في مدينة سان فرانسيسكو وإغلاق مبنى الممثلية التجارية الروسية في واشنطن واعتبر القرار مرفوضا بشكل تام.