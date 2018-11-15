أندية الدوري الإنجليزي توافق على استخدام تقنية الفيديو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، موافقة أندية المسابقة، على استخدام تقنية الفيديو، بداية من الموسم المقبل 2019-2020.

وقالت الرابطة، في بيان رسمي “وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في اجتماعنا اليوم الخميس، على استخدام تقنية الفيديو في الموسم المقبل”.

وأضافت الرابطة “ناقشنا التفاصيل الرئيسية حول استخدام تقنية الفيديو، خلال مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين”.

ونوهت الرابطة “سنتقدم بطلب رسمي للمجلس الدولي لكرة القدم والفيفا، للسماح لنا باستخدام تقنية الفيديو في الموسم المقبل”.

وشدد بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، على وجود برامج اختبارات لتقنية الفيديو خلال بعض مباريات البريميرليج خلال الموسم الحالي.