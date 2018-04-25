أنريكي لـ آرسنال: مطلبي 15 مليون جنيه

يعتبر لويس إنريكي، المدير الفني الأقرب لتولي قيادة آرسنال، وفقًا لتقارير صحفية، خلفًا للمخضرم، آرسين فينجر.

لكن وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن إنريكي طلب من إدارة آرسنال، راتبا سنويا كبيرا، يُقدر بـ15 مليون جنيه إسترليني (حوالي 17 مليون يورو).

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر، قد يعوق تعاقد آرسنال مع مدرب البارسا السابق، حيث لم يسبق لإدارة النادي الإنجليزي، دفع هذا المبلغ القياسي لمدير فني.

يذكر أن هناك أسماء أخرى، مرشحة أيضا لتدريب آرسنال، مثل نجمي الفريق السابقين، ميكيل أرتيتا، وباتريك فييرا”، إلى جانب المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي.