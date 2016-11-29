أنريكي يحسم موقفه من اشراك أنييستا في الكلاسيكو

أكد لويس إنريكي، مدرب برشلونة، أن لاعب وسط الفريق أندريس إنييستا، تعافى “مائة بالمئة” من الإصابة، التي لحقت به في الركبة، ما يعني أنه سيشارك في مباراة الكلاسيكو، السبت المقبل، أمام ريال مدريد.

وقال لويس إنريكي، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء: “أندريس، ينتظر أمر الأطباء، لكنه تعافى بنسبة مئة بالمئة”.

وتعرض إنييستا، في 22 تشرين الأول الماضي، لإصابة بقطع في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى، خلال مباراة برشلونة أمام فالنسيا.

وكشف إنريكي، أن إنييستا، لن يتمكن من المشاركة غدًا الأربعاء، أمام هيركوليس في بطولة كأس ملك أسبانيا، بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من الموسم الماضي.

كما أكد أن اللاعب الدولي الإسباني، من فئة اللاعبين، الذين ينصاعون لأوامر مدربيهم، ولهذا فإن لديه فرصة كبيرة للعودة للمباريات مرة أخرى، أمام ريال مدريد.