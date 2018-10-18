أنزور يبحث مع كويفاس بارون آفاق التعاون المشترك

اجتمع وفد مجلس الشعب المشارك في الدورة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف اليوم، مع غابرييلا كويفاس بارون رئيس الاتحاد ومارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد، وبحثا آفاق التعاون الممكنة بين الجانبين وسبل تطويرها.

نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور رئيس الوفد السوري أكد حرص سورية على المشاركة الفعالة في مؤتمرات ونشاطات الاتحاد موجها الدعوة لرئيسة الاتحاد والأمين العام لزيارة سورية.

من جهتها أبدت بارون رغبتها بتلبية الدعوة فيما أكد تشونغونغ حرصه على استمرار العلاقات وتعزيزها مع مجلس الشعب السوري.

وفي السياق ذاته شارك وفد مجلس الشعب في اجتماع “المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي” حيث جدد عضو مجلس الشعب آلان بكر التأكيد على تمسك سورية بقرارها المستقل وسيادتها وحرصها على صنع مستقبلها دون أي تدخل خارجي مشيراً إلى أن أي تحرك داعم من الاتحاد البرلماني الدولي يجب أن ينطلق بعد زيارة وفد منه إلى سورية للاطلاع على الحقائق والتطورات بعيداً عن حملات التشويه والتضليل الإعلامي والسياسي.

كما شاركت عضو مجلس الشعب ايناس ملوحي في الاجتماع المغلق للنساء البرلمانيات.

وضم الوفد السوري المشارك في أعمال الدورة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي الذي يختتم فعالياته اليوم أعضاء مجلس الشعب “موعد ناصر ومحمد عزت عربي كاتبي ووليد درويش وفارس جنيدان وجبراير رائيسيان وسلام سنقر وعهد الكنج وسمير الخطيب”.