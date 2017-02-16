أنصاري: الأهم في هذه المرحلة تثبيت وقف إطلاق النار

أكد رئيس الوفد الإيراني حسين جابري أنصاري أن الأهم في هذه المرحلة تثبيت وقف إطلاق النار والبداية بالخطوات المستقبلية باتجاه الحل السياسي للأزمة في سورية مشددا على أن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل بلاده بنفسه.

وقال أنصاري في تصريح للصحفيين في أستانا “ناقشنا كل التفاصيل الإجرائية وأكملنا المسار الذي بدأناه في الاجتماع الأول” مضيفا “إن كل الأمور المرتبطة بوقف إطلاق النار وتثبيته مطروحة ضمن أجندات مسار أستانا وقد ناقشناها برحابة صدر”.

ولفت أنصاري إلى أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على أن الاجتماع القادم سيكون بعد أقل من شهر مع ترجيح عقده أيضا في أستانا باتفاق الدول الراعية.

وأوضح أنصاري أن الإطار الثلاثي لرعاية اجتماع أستانا سيبقى كما هو مع إمكانية توجيه دعوات جديدة لأطراف أخرى بصفة مراقب حسب الحاجة والضرورات إضافة إلى ترتيب نوع من التنسيق مع الأمم المتحدة مشيرا إلى أن مسار أستانا ليس بديلا عن أي مسار آخر لكن توجد ميزات إيجابية له من الممكن أن تستثمر باتجاه حل الأزمة في سورية.

واعتبر أنصاري أن الميزة الأهم في اجتماع أستانا هي الجمع ما بين الجهات التي كان لها سياسات مختلفة في السنوات الماضية حول الأزمة في سورية رغم أن هذه الخطوات ما زالت في بدايتها.

وحول موضوع الدستور السوري أوضح أنصاري “أن هذا الموضوع شأن سوري داخلي بحت مرتبط بالشعب السوري الذي سيقرر مصير بلده في المستقبل وكل التفاصيل المرتبطة بالقضايا السياسية”.

وأوضح أنصاري في تصريح لقناة المنار اللبنانية أن “هناك صعوبات تواجه المفاوضات بعضها مرتبط بالمعارضة وداعميها” وقال: “نحن بصدد عقد اجتماع مشترك نهاية هذا اليوم لمناقشة ما تم بحثه في اجتماع أستانا الثاني”.