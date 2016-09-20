أنصاري: الحل في سورية لا يمكن أن يكون عسكرياً

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري أن “السبيل الوحيد لحل الأزمة في سورية هو الحوار بين السوريين ولا يمكن أن يكون لها حل عسكري”.

وأشار أنصاري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في دمشق أن “العدوان الأمريكي على موقع للجيش العربي السوري في دير الزور لا يمكن أن يكون مصادفة ويدل على أن بعض الأطراف ما زالت مصرة على دعم الإرهاب”، لافتاً إلى أن أي مشروع سياسي لحل الأزمة يحظى بترحيب الحكومة السورية يحظى بترحيب ومباركة إيران.

وفي رد على سؤال عن سبل الدعم الإيراني لسورية ولا سيما بعد التدخل المباشر لدعم التنظيمات الإرهابية من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي والتحالف الأميركي قال أنصاري إن “المبدأ الأساسي والراسخ لإيران هو دعم سورية على كل الصعد والمجالات” مضيفا إن إيران تعارض بشدة اللعب على وتر التنظيمات الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية والشعب السوري هو الوحيد الذي يحق له أن يقرر مستقبله بنفسه دون السماح لأي طرف في التدخل بالشؤون الداخلية السورية”