أنصاري في دمشق وبيروت لبحث قضايا إقليمية

توجه مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء محادثات تشاورية مع المسؤولين السوريين في ما يتعلق بقضايا اقليمية.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء أن حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون العربية والأفريقية وصل الى دمشق ضمن جولة تشمل سورية ولبنان.

وبحسب الوكالة الإيرانية من المقرر أن يلتقي جابري أنصاري السيد الرئيس بشار الأسد والمهندس محمد عماد الخميس رئيس الوزراء والسيد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية خلال زيارته الحالية التي يقوم بها الى سورية.

ومن ضمن البرامج المقرر القيام بها في هذه الزيارة هو عقد الاجتماع الثالث للجنة السياسية المشتركة بين بين البلدين.