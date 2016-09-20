أنصاري لـ المقداد: الدعم الإيراني لسورية في مواجهة الإرهاب أساسي وراسخ

تابع الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين اليوم مباحثاته مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشوءون العربية والافريقية حسين جابر انصاري والوفد المرافق.

وبحث الجانبان تعزيز التواصل بين البلدين من خلال تشكيل لجنة سياسية ثنائية تعقد اجتماعاتها دوريا في دمشق وطهران. وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين خلال اللقاء على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين سورية وايران في مواجهة الهجمة الاسرائيلية الأمريكية وأدواتها الارهابية ضد دول وشعوب المنطقة.

وأشاد الدكتور المقداد بالدور الذي تقوم به الجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم سورية سياسيا واقتصاديا خلال هذه الحرب التي تشن عليها معبرا عن امتنان الجمهورية العربية السورية لهذا الدعم.

من جهته أكد أنصاري على استمرار التنسيق والتشاور المكثفين بين البلدين في الاوضاع الدقيقة التي تعيشها سورية ودول المنطقة وقال “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة في دعمها لسورية في المجالات كافة.

حضر اللقاء محمد رضا رؤوف شيباني سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية بدمشق ودهقان بوده رئيس الإدارة الأولى للشرق الاوسط وعباس كلرو مستشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشوون العربية والأفريقية.