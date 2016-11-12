أنصاري يبحث مع دي ميستورا أفق الحل السياسي للأزمة في سورية

بحث مساعد وزير الخارجية الايرانى للشوءون العربية والافريقية حسين جابر أنصاري مع مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى سورية ستافان دى ميستورا فى العاصمة الايرانية طهران اليوم اخر مستجدات الازمة فى سورية وأفق الحل السياسى لها.

وأكد جابر انصاري عقب اللقاء ضرورة قيام منظمة الأمم المتحدة بارسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري ومكافحة الإرهاب بصورة بناءة وقال “بحثنا عملية إرسال المساعدات الإنسانية إلى سورية ومحادثاتنا في هذا الشأن كانت بناءة وجيدة كما بحثنا أحدث المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وتحديدا الأوضاع الإنسانية في سورية”.

ودعا جابر انصاري المنظمة إلى الحفاظ على مكانتها وموقفها غير المنحاز حيال التطورات في سورية وتنفيذ واجباتها في مجال ضمان السلام والإستقرار والأمن الدوليين.

بدوره قال دي ميستورا “بحثنا خلال الاجتماع الخطوات المتخذة من جانب منظمة الأمم المتحدة في مجال مواجهة قيام الإرهابيين باستخدام الأبرياء دروعا بشرية”.

وأضاف دي ميستورا “إننا ندين القتل وارتكاب الجرائم في حلب وندرس مقترحاتنا بشأن خروج المواطنين والمجموعات المسلحة من حلب”.

وتنتشر في الأحياء الشرقية لمدينة حلب مجموعات إرهابية تحتجز مئات العائلات وتمنعهم من المغادرة وقامت خلال الفترة الماضية بإطلاق الرصاص على العديد من الأشخاص لدى محاولتهم التوجه نحو المعابر الآمنة التى حددتها الحكومة السورية لخروجهم وتأمينهم فيما بعد فى مراكز إقامة مؤقتة.

وكان دى ميستورا وصل صباح اليوم الى طهران حيث من المقرر أن يلتقى عددا من المسوءولين الايرانيين للبحث فى سبل انهاء الازمة فى سورية.