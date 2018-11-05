أنصار الله: أمريكا رأس الحربة في استمرار الحرب على اليمن

استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، أمس، بصاروخ باليستي تجمعات لجنود النظام السعودي ومرتزقته في الساحل الغربي، فيما قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم: “أبطالنا أفشلوا كل محاولات التحالف السعودي للتقدّم في الساحل الغربي”، وأضاف: إن “مبادرة الأميركيين المعلنة هي فقط للاستهلاك الإعلامي في الداخل الأميركي من أجل الانتخابات”، مؤكداً أن “أميركا هي رأس الحربة في استمرار الحرب على اليمن”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تعتمد ازدواجية المعايير في اليمن وحسن نياتها هو في وقف العدوان ورفع الحصار”، وشدد أنه “على الولايات المتحدة والتحالف السعودي رفع أيديهم عن اليمن”، مؤكداً “نحن كشعب يمكننا حل خلافاتنا”.

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الأمم المتحدة بالتحرّك لحل الوضع الانساني في اليمن، مشيراً إلى أنها “مقصرة جداً في هذا الشأن”، وختم قائلاً: “من يعتدي على شعبنا هو من يغلق أبواب الحلول السياسية والمشكلة هي خارجية”.

وكان مساعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عزيز راشد قال السبت: إن التصعيد في الساحل الغربي يأتي بطلب أميركي، لافتاً إلى غارات هستيرية للتحالف في الساحل الغربي، فيما أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية في صنعاء العميد يحيي سريع بدوره: إن “التحالف تجرع هزيمة نكراء خلال الـ48 ساعة الأخيرة في الساحل الغربي”.

ميدانياً، افاد مصدر عسكري يمني بسقوط قتلى وجرحى في صفوف التحالف السعودي بانفجار شبكة ألغام خلال تسللهم باتجاه جبل تويلق في جيزان، فيما أفاد مصدر طبي باستشهاد مدني وجرح 3 آخرين بينهم طفلة جراء قصف جوي للتحالف السعودي على منطقة 7 يوليو جنوب شرق مدينة الحُدَيْدة.

كما استهدفت طائرات التحالف بسلسلة غارات جوية منطقتي كيلو 16 وكيلو 10 بالتزامن مع تواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني واللجان من جهة وقوات التحالف المشتركة من جهة أخرى في ذات المنطقتين شرقي المدينة.

وتدور مواجهات مماثلة بين الطرفين في محيط مطار الحديدة جنوب المدينة وشرق مديرية الدُرَيْهمي الساحلية جنوب المحافظة.

وأكد مصدر عسكري يمني استهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان بصاروخ بالستي نوع “بدر1” حشداً كبيراً لقوات التحالف المشتركة في الساحل الغربي للبلاد.

إلى ذلك شنّ الجيش واللجان هجومين متزامنين على مواقع قوات الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي في منطقتي المنارة ويام، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم بمديرية نِهْم عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.

كما سقط العديد من قوات التحالف بين قتيل وجريح إثر عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في منطقة مَجَازَة الحدودية بعسير السعودية.

وأكد مصدر عسكري يمني تمكن الجيش والجان من اقتحام مواقع قوات التحالف في مجازة الحدودية بين عسير وصعدة بعد تمشيطها بقذائف المدفعية.

في غضون ذلك تواصل قوات التحالف قصفها الصاروخي والمدفعي على مديريات رازِح وباقِم وشدا الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن، فيما قال الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام: إن التحالف السعودي مأزوم وعاجز عن إحراز أي تقدّم لا في الحديدة ولا في غيرها، ولفت في تغريدة له إلى أن ما قيل عن عملية إنزال جوي في صعدة هو دراما هزيلة لتحالف هزيل لم يحقق سوى ارتكاب المجازر.