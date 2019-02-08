“أنصار الله”: فشل اجتماع عمّان حول تبادل الجثامين

أعلنت حركة أنصار الله فشل الاجتماع مع وفد الرياض، في العاصمة الأردنية عمّان، في تحقيق تقدّم بشأن تبادل الجثامين، وأوضح مصدر في لجنة الأسرى أن ممثلي وفد الرياض لا يحملون أي بيانات عن قتلاهم، وطالبوا فقط بالجثث الخاصة بقتلى “التحالف السعودي”.

وبحسب المصدر فإن ممثلي حكومة هادي لا يحملون أي معلومات أو خرائط لأماكن دفن الجثامين التي بحوزتهم.

وكان وفدا حكومة صنعاء وحكومة الرياض تبادلا لوائح بأسماء 15 ألف أسير لمبادلتهم، وأفاد مصدر مطلع بأن وفد لائحة الأسماء التي قدمها وفد حكومة هادي تضم عناصر معتقلين من “القاعدة” و”داعش”.

وفي 29 كانون الثاني الماضي نقلت طائرة الصليب الأحمر الجندي السعودي الأسير موسى عواجي إلى بلاده بسبب تدهور حالته الصحية، بعد تسليمه من قبل “أنصار الله”.

بالتزامن، باشر الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس فريق الخبراء الأممي الجديد في الحديدة في اليمن مهامه بالاجتماع مع لجنتي صنعاء والتحالف وسط آمال كبيرة يعلقها المبعوث الأممي والأمم المتحدة عليه في تحريك ملف اتفاق استوكهولم وإحداث تحوّل على الواقع بعد فشل الجنرال السابق باتريك كاميرت.

‏وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي: “اقترحنا على المبعوث الأممي بعد العودة من استوكهولم تثبيت وقف إطلاق النار ووضع تصور لإعادة الانتشار والتوقيع عليه من الطرفين”.

بالتوازي، واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، كما استهدف عدداً من المحافظات اليمنية بقصف مدفعي وصاروخي خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأوضح مصدر أمني يمني أن المرتزقة قصفوا بشكل مكثف بالمدفعية والرشاشات المختلفة شمال وشرق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة ومناطق متفرقة في كيلو16 كما استهدفوا بالمدفعية مناطق متفرقة بالقرب من فندق الاتحاد في منطقة 7يوليو السكنية بمديرية الحالي، وأشار إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً استهدف القرى اليمنية في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان السعودي ثلاث غارات على مديرية المتون بمحافظة الجوف وغارة على مديرية صرواح بمأرب وسبع غارت على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

وكانت الأطراف اليمنية اتفقت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول الماضي على وقف إطلاق النار في الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لذلك.