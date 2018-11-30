أنطونوف: روسيا تعتزم تعزيز سيادتها دون إلحاق الضرر بدول أخرى

أعلن سفير روسيا الاتحادية لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف اليوم عزم موسكو تعزيز سيادتها دون إلحاق الضرر بدول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال انطونوف خلال كلمة ألقاها في جامعة برينستون وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك “يتم تعريف روسيا في الوثائق العقائدية الأمريكية على أنها خصم والشعور الآن هو أنه بمساعدة العقوبات السياسية والاقتصادية والهجمات الإعلامية ومحاولات عزل روسيا يريد بعض السياسيين أن نرضخ ونجبر على تغيير سياستنا الخارجية”.

وأضاف أنطونوف “إن موسكو ومن خلال عزمها الحفاظ على سيادتها وتعزيزها لا تفعل ذلك على حساب أمن الدول الأخرى وكذلك على الولايات المتحدة”.

وكان الكرملين سخر أمس من المواقف المتناقضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن لقائه المحتمل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين قائلا: إن ثبوت إلغاء اللقاء يعني أن بوتين سيحظى بوقت إضافي لعقد لقاءات مفيدة في الأرجنتين.