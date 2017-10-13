أنطونيو غوتيريس: نأمل باستمرار العمل بالاتفاق النووي مع إيران

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن الأمل باستمرار العمل بالاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك :إن غوتيريس يعتبر أن الاتفاق اختراق في غاية الأهمية لتعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق تقدم في السلم والأمن في العالم” مضيفا إن “الأمين العام يأمل كثيرا بأن يستمر الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أكد أن الرئيس دونالد ترامب لن يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بل سيسحب إقراره بالتزام إيران به بما يعني تحويل الملف إلى الكونغرس لاتخاذ القرار بشأنه.