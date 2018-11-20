أنغوشيا تكرم ألف من عائلات الشهداء والمتضررين من الحرب الإرهابية على سورية

كرمت جمهورية أنغوشيا في روسيا الاتحادية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ألفا من عائلات الشهداء والمتضررين من الحرب الإرهابية على سورية وذلك في مدينة تشرين الرياضية.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف تحت عنوان “من شعب انغوشيا مع أطيب الأمنيات بالمحبة والسلام” مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية لفرقة رابطة المنشدين وعروض المولوية لفرقة الطير.

وأكد مساعد ومستشار رئيس جمهورية أنغوشيا الدكتور لؤي يوسف في تصريح لـه أن هذه الفعالية هي تعبير عن الروح الإنسانية والأخوية التي تجمع سورية وأنغوشيا، مشيراً إلى التاريخ العريق للحضارة السورية.

وعبر العديد من المكرمين عن شكرهم وتقديرهم لوقوف الشعب الأنغوشي الصديق إلى جانب الشعب السوري، مؤكدين الإصرار على تقديم كل ما هو غال وثمين فداء لسورية وأرضها.

حضر الفعالية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري وفعاليات تجارية وثقافية واجتماعية ودينية وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية السورية والأنغوشية.