أنقرة تدعو موسكو لرفع كل القيود عن الصادرات التركية

دعا وزير خارجية النظام التركي، مولود جاويش أوغلو اليوم الاثنين، السلطات الروسية لرفع كامل القيود المفروضة على واردات المنتجات الغذائية التركية إلى السوق الروسية.

وفي مقابلة أجراها جاويش أوغلو مع وكالة “تاس” الروسية قبل زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تركيا، قال جاويش أوغلو: “من المهم إلغاء جميع القيود المفروضة للحد من صادرات المواد الزراعية والغذائية التركية”.

ويرى أن الأوان قد حان للبحث مع روسيا آفاقا جديدة للتعاون، وليس التركيز على الأزمة التي شهدتها العلاقات بين البلدين، وذلك على خلفية إسقاط سلاح الجو التركي قاذفة روسية في أجواء سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وأضاف جاويش أوغلو أنه من الضروري إلغاء نظام تأشيرات السفر بين روسيا وتركيا.

وفرضت موسكو بعد إسقاط القاذفة قيودا طالت مختلف مجالات التعاون مع أنقرة، انطلاقا من صادرات المواد الزراعية والغذائية إلى السياحة وتأشيرات السفر، إلا أن قيادة روسيا وتركيا اتفقتا في أغسطس/آب الماضي على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الملموسة بهدف دفع العلاقات بين البلدين نحو الأمام بالسرعة المنشودة.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا وصل إلى 35 مليار دولار سنويا قبل الأزمة، لكنه تراجع خلالها إلى مستويات متدنية.