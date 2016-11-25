أنور الأمير يعيد إحياء “قومي تـ نرقص”

أطلق الفنان اللبناني أنور الأمير بالتعاون مع الموزع السوري DJ عساف الأغنية المعروفة “قومي تـ نرقص” بتوزيع جديد على طريقة الريمكس، وأرفقها بفيديو كليب تم تنفيذه وفق آلية di2.

العمل الجديد يقدم أنور بنمط جديد وشكل مختلف يواكب الموسيقى المعاصرة، في لفتة منه لإعادة إحياء أغاني الجيل الذهبي الجميل.

يذكر أن أغنية “قومي تنرقص” للفنان القدير سامي كلارك، ويعتبر التعاون بين اللبناني الأمير والسوري عساف هو الأول من نوعه على صعيد الوطن العربي، فيما حققت الأغنية بمجرد بثها على الإذاعات والتلفزيونات أصداء ايجابية كبيرة وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة كبيرة.