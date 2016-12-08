أهالي اللاذقية يقدمون 100 طن من الحمضيات إلى أهالي حلب

قدم أبناء محافظة اللاذقية 100 طن من الحمضيات إلى أهلي محافظة حلب.

وقال مدير فرع مؤسسة الخزن والتسويق باللاذقية سمؤل مخلوف “إنه تم إرسال 100 طن من الحمضيات المقدمة من أبناء اللاذقية إلى إهلنا وقواتنا المسلحة في حلب كما تم إرسال نحو 100 طن أخرى أيضا إلى محافظة حماة”.

وأشار مدير فرع مؤسسة الخزن والتسويق باللاذقية إلى أن المؤسسة أرسلت أمس إلى محافظتي درعا والقنيطرة 200 طن من الحمضيات ليتم بيعها في صالات مؤسسة الخزن والتسويق بالمحافظتين بأسعار منافسة لافتا إلى أن هذه العملية مستمرة ومتواصلة لإيصال المحصول إلى كل المحافظات السورية التي يمكن الوصول إليها بأمان وأنه يتم الإعداد لقافلة أخرى لم يتم تحديد وجهتها بعد.