أهالي اليمن أقرب إلى المجاعة من أي وقت مضى

حذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي مكغولدريك من أن سبعة ملايين يمني أصبحوا أقرب إلى المجاعة من أي وقت مضى.

كما أكد تقرير كانت أعدته لجنة اتحاد المحامين العرب لتقصي الحقائق بشأن الوضع في اليمن العام الماضي، أن العدوان السعودي يستهدف الشعب اليمني بأكمله، مبينا أن الحصار البري والبحري والجوي ومنع وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وتدمير منظومة الكهرباء الوطنية وشبكة المياه وعزل اليمن عن العالم الخارجي هو عقاب جماعي لشعب بأكمله.

وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مكغولدريك أن هذا التصعيد سيفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية هناك في ظل القيود المتزايدة على دخول السلع بما في ذلك المواد الغذائية الرئيسية.

وأوضح مكغولدريك أن أكثر من 17 مليون يمني غير قادرين حاليا على إطعام أنفسهم بشكل كاف، وأصبحوا مجبرين بشكل متكرر على اختصار الوجبات الغذائية الضرورية، بينما أصبحت النساء والفتيات آخر من يتناول الطعام وبكميات أقل من البقية.