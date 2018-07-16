أهالي بلدة القصيبة في الريف الجنوبي للقنيطرة يخرجون بمسيرة مؤيدة للجيش ويرفعون علم الوطن فوق مبنى البلدية

أهالي بلدة القصيبة في الريف الجنوبي للقنيطرة يخرجون بمسيرة مؤيدة للجيش ويرفعون علم الوطن فوق مبنى البلدية

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