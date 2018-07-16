عاجل1 أهالي بلدة القصيبة في الريف الجنوبي للقنيطرة يخرجون بمسيرة مؤيدة للجيش ويرفعون علم الوطن فوق مبنى البلدية 2018/07/16 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet أهالي بلدة القصيبة في الريف الجنوبي للقنيطرة يخرجون بمسيرة مؤيدة للجيش ويرفعون علم الوطن فوق مبنى البلدية اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات