أهالي ريف ديرالزور الشرقي إلى بيوتهم خلال أيام وخطوط جديدة للنقل الداخلي بالمدينة

أكد محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره أن المحافظة هيأت جميع الخدمات اللازمة لعودة المهجرين الى قراهم ومنازلهم في ريف المحافظة الشرقي بعد أن حررها أبطال الجيش العربي السوري وطهروها من رجس تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشار المحافظ خلال اجتماع لجنة الإشراف على إعادة المهجرين إلى أن عودة الاهالي المهجرين الى مدن وقرى الريف الشرقي “ستكون في غضون الايام القليلة القادمة بعد أن تم تأمين المياه والخبز والمدارس والمراكز الصحية والاتصالات والوحدات الارشادية لهم ما يسهم في إعادة عجلة الحياة والإنتاج ولا سيما الزراعي دعما للاقتصاد الوطني”.

ولفت محافظ دير الزور إلى أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بالتسويات وتسوية أوضاع الفارين من الخدمة الالزامية والاحتياطية واستقطاب الراغبين بالالتحاق في صفوف الجيش العربي السوري وفصائل الحماية الذاتية.

بدوره أكد اللواء رئيس اللجنة الامنية والعسكرية في المنطقة الشرقية الحرص على بذل المزيد من الجهود واتخاذ كل الاجراءات لتسريع عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم بريف دير الزور الشرقي وتهيئة الظروف المناسبة لهم بعد أن عانوا ويلات الارهاب الذي فرضته عليهم التنظيمات الارهابية على مدى سنوات.

يشار إلى أن الحياة في محافظة دير الزور عادت إلى طبيعتها بوتيرة متسارعة منذ تحريرها من إرهابيي “داعش” على يد أبطال الجيش العربي السوري والقوات الحليفة وتحولت المحافظة إلى خلية عمل حقيقية تضافرت فيها جميع الجهود وتم خلالها تفعيل مختلف مؤسسات القطاع الخدمي ليكلل هذا الانجاز بعودة مئات الموظفين إلى دوائرهم التي غادروها لسنوات.

خطوط جديدة لحافلات النقل الداخلي في دير الزور

وكانت لجنة نقل الركاب في دير الزور ناقشت اليوم واقع قطاع النقل والمرفق المروري بالمحافظة وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بعد اتساع رقعة مساحة العمل المروري وازدياد عدد المواطنين العائدين إلى المحافظة بعد ان تمكن ابطال الجيش العربي السوري من تحرير المدينة من رجس إرهاب “داعش”.

ووافقت اللجنة في الاجتماع الذي حضره محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره وقائد شرطة المحافظة اللواء عبد الحكيم وردة على فتح خطوط جديدة لحافلات النقل الداخلي داخل المدينة وتسيير حافلات إضافية وتقديم التسهيلات لأصحاب الحافلات الخاصة للعمل داخل المدينة وإعفاء ذوي الشهداء والجرحى من دفع أجور النقل ضمن حافلات النقل الداخلي.

ووجهت اللجنة الدعوة لجميع شركات النقل لتكثيف رحلاتها من المحافظات إلى دير الزور لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأهالي العائدين إلى المدينة.

وطالبت اللجنة بإزالة جميع السواتر الترابية داخل المدينة بهدف تحقيق الانسياب في حركة المرور وعدم حدوث أي اختناقات مرورية، وتم تكليف مديرية النقل وهندسة المرور بإجراء كشف فني دوري لحافلات النقل العاملة على الخطوط الخارجية وتكليف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك برقابة الأسعار والتقيد بالتعرفة المعتمدة.

في هذا السياق أكد محافظ دير الزور ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير خدمات النقل للمواطنين وخاصة بعد عودة الأمن والاستقرار إلى محافظة دير الزور وفتح الشوارع الرئيسية والفرعية وازدياد الحاجة إلى المزيد من وسائل النقل لتأمين انتقال المواطنين سواء من خارج المحافظة أو بين الأحياء.

ولفت إلى أهمية تنظيم حركة السير واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاختناقات المرورية وخاصة في أوقات الذروة ومراقبة عمل الحافلات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

بدوره أوضح مدير النقل المهندس عبد الخالق سليمان أن المديرية تعمل على تكثيف الرحلات القادمة إلى دير الزور بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لاستقطاب شركات النقل للعمل على خطوط المحافظة.

ولفت رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس فادي طعمة إلى أنه تم توسيع مسارات شبكة النقل الداخلي في المدينة التي يتزايد عدد سكانها بصورة يومية وتكريما لتضحيات ابنائهم تم اعفاء ذوي الشهداء من دفع أجور النقل الداخلي.

وفور كسر الجيش العربي السوري لحصار إرهابيي داعش عن مدينة دير الزور مطلع أيلول الماضي أرسلت الحكومة العديد من باصات النقل الداخلي لتخديم مئات العائلات المهجرة التي عادت إلى منازلها بالتوازي مع إزالة الأنقاض وفتح الطرق وإزالة السواتر الترابية من المدينة.