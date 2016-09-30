أهالي قدسيا يطالبون بخروج المسلحين والإسراع بتحقيق المصالحة

شهدت مدينة قدسيا بريف دمشق الغربي ظهر اليوم مظاهرات حاشدة للأهالي ضد المجموعات المسلحة المنتشرة في المدينة.

وأفادت مصادر أهلية لوكالة الأنباء السورية “سانا” بأن مئات الأهالي خرجوا بعد صلاة الجمعة اليوم في شوارع قدسيا تنديدا بممارسات أفراد المجموعات المسلحة ومطالبتهم بمغادرة المدينة فورا.

ولفتت المصادر إلى أن الأهالي رفعوا لافتات تؤكد حرصهم على عودة الحياة الطبيعية والأمن والاستقرار إلى المدينة والإسراع في وضع حلول لجميع الأمور والعوائق التي تقف في وجه تحقيق المصالحة في مدينة قدسيا.

وأكدوا ضرورة إخراج المسلحين غير الراغبين بالمصالحة وتسوية أوضاع الباقين وذلك بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للمدينة في إطار من الأجواء الأخوية كسابق عهدها من الأمن والأمان والاستقرار.

يشار إلى أنه تم في 30 تشرين الثاني الماضي ترحيل 119 شخصا من المسلحين وعائلاتهم من مدينة قدسيا وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل لجان المصالحة الوطنية والهلال الأحمر العربي السوري لإخلاء المدينة من السلاح والمسلحين.