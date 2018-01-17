أهالي قرى مصياف يطالبون بمشروعات استثمارية للبلديات

طالب أهالي بلدات الدليبة وتين السبيل وبرشين والمشرفة في منطقة مصياف بإقامة مشاريع استثمارية في مجال الوحدات الإدارية بما يؤمن للبلديات موارد جديدة تمكنها من إنجاز مشاريعها وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.

وخلال اجتماع خدمي عقد في صالة شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي بمدينة مصياف دعا الأهالي إلى دعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء وإعفائهم من رسوم البلديات وزيادة كميات المازوت المخصصة للتدفئة ووقف التعديات على المناطق الحراجية ووضع حد لعمليات الاحتطاب العشوائي.

وأشار الأهالي إلى ضرورة إقامة مركز للطوارئ في بلدة برشين وصيانة الطريق الرئيسي الواصل لقرى برشين وحوير وبيت ناطر و حرمل وتأمين حاجة المنطقة من غراس الزيتون التي تزيد على 40 ألف غرسة وتخفيض سعر الأسمدة الزراعية واستبدال شبكة مياه الشرب في بلدة المشرفة وحل مشكلة ضعف التيار الكهربائي.

وأكد أمين شعبة مصياف لحزب البعث علي عدي ضرورة تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها المستوصفات والمراكز وتزويدها بالكادر الطبي وتوفير البنية التحتية والكوادر البشرية اللازمة لها.