أهالي قرية الدواية في ريف القنيطرة الجنوبي يرفعون العلم الوطني ويخرجون بمسيرة مؤيدة للجيش ويطالبون بخروج الإرهابيين

أهالي قرية الدواية في ريف القنيطرة الجنوبي يرفعون العلم الوطني ويخرجون بمسيرة مؤيدة للجيش ويطالبون بخروج الإرهابيين

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