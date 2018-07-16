عاجل1 أهالي قرية الدواية في ريف القنيطرة الجنوبي يرفعون العلم الوطني ويخرجون بمسيرة مؤيدة للجيش ويطالبون بخروج الإرهابيين 2018/07/16 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet أهالي قرية الدواية في ريف القنيطرة الجنوبي يرفعون العلم الوطني ويخرجون بمسيرة مؤيدة للجيش ويطالبون بخروج الإرهابيين اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات