أهم الأعراض الصامتة لتلف الأعصاب

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 6 أعراض صامتة قد تدل على تلف الأعصاب ويجب ألا يتم تجاهلها، وتتضمن هذه العلامات الآتي:

1.تخدير اليدين أو التنميل: من الأعراض الصامتة لتلف الأعصاب أن يعاني الشخص من تنميل في أجزاء معينة في الجسم خاصة في أصابع القدمين واليدين، لأن تلف الأعصاب يمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى هذه الأجزاء.

2.تصلب أحد أجزاء الجسم: يرجع ذلك إلى نقص في تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم ناتجة عن تلف الأعصاب، كما يمكن للشخص أن يعاني من تصلب أو صعوبة في الحركة في أجزاء معينة بالجسم.

3.ألم حاد: إذا كنت تعانى من ألم حاد خاصة في الساق أو الظهر أثناء المشي والجري، فهذا يمكن أن يكون دليل على ضغط أو تلف بالأعصاب.

4.فقدان السيطرة على المثانة: فقدان السيطرة على المثانة عرض آخر لتلف الأعصاب، والدخول كثيرا إلى الحمام.

5.صداع حاد: إذا كنت تواجه صداعا حادا فمن الممكن أن تكون عرضة لتلف أعصاب الدماغ.

6.التعرق المفرط: فقد يعتقد الكثير من الأشخاص أن التعرق المفرط دليل على مشكلة بسيطة، لكنه إذا كان يحدث من دون سبب واضح يمكن أن يكون علامة على تلف الأعصاب,