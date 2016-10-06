يتكون الدم بشكل اساسي من الهيموغلوبين وهو الجزء المسؤول عن حمل الأكسجين من الرئتين الى باقي أجزاء الجسم بما فيها الدماغ.

والحديد مكون أساسي في تركيب الهيموغلوبين لذلك عند نقص الحديد في الجسم سوف يقل تباعا الهيموغلوبين وبالتالي كمية الطاقة والأكسجين الواردة الى باقي أنحاء الجسم ومنها الدماغ وهذا يفسر الأعراض التي ترافق فقر الدم مثل:

-الدوخة

– صداع

-عدم الشعور بالراحة

-الارتباك وغيرها

العديد من الناس لا يعلمون أنهم يعانون من فقر الدم ولكن يكتشفون ذلك بالصدفة عند الذهاب لعمل فحوصات مخبرية طلبها منهم الطبيب لأمر اخر .

يجب عند الفحص وقبل الخضوع لأي علاج, معرفة السبب الأساسي لفقر الدم فهناك أسباب كثيرة لفقر الدم وأغلبها سببه نقص الحديد وهنا سنذكر أهم الأغذية التي تحوي الحديد بشكل كبير.

أهم الأغذية التي تحتوي على الحديد:

1– اللحوم الحمراء: – مثل لحم الخاروف , لحم البقر وخاصة جزء الكبد منها , فهو غني بالحديد (فكل 100غم من اللحوم يحتوي على 1,6 مغ من الحديد)

2– الدجاج: -يساعد الدجاج على امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة النباتية لذلك لا يعتبر الدجاج مصدر رئيسي للحديد بقدر ما يعتبر عامل مساعد في زيادة امتصاص الحديد.

3– البيض: اذا أردت مصدرا غنيا بالحديد مع سعرات حرارية قليلة , فالبيض يقدم ذلك ,حيث أن بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 1 مغ من الحديد.

4- المأكولات البحرية: تحتوي الرخويات البحرية على كميات كبيرة من الحديد , حيث أن 100 غم من الرخويات تلبي حاجة الجسم من الحديد بشكل كاف , مثل المحار , بلح البحر , جمبري , السلمون .

5- زبدة الفول السوداني: -تعتبر زبدة الفول السوداني مصدر غني جدا بالحديد , حيث أن ملعقتين من الزبدة تحتوي على 0.6 مغ من الحديد .

6- البقوليات: -تعتبر الفاصولياء مصدر غني جدا بالحديد ولكن من المهم أن تطبخ جيدا لأنها تحتوي على حمض الفايتك الذي يمنع امتصاص الحديد وبالتالي حتى نتخلص من الحمض ينصح دائما بنقع الفاصولياء طوال الليل قبل طبخها أو استخدامها في اليوم التالي .

7-الحبوب الكاملة: – تعتبر الحبوب مصدر نباتي غني بالحديد ولكن كما في الفاصولياء يجب نقعها قبل الاستخدام من أجل التخلص من حمض الفايتك الذي يمنع امتصاص الحديد.

8- الشوفان: – غلى الرغم من أن الشوفان غني بالحديد ( 4.7 مغ من الحديد لكل 100غم شوفان ) الا أنه كغيره من الحبوب يحتوي على حمض الفايتك الذي يمنع امتصاص الحديد ولكنه يختلف عن باقي الحبوب بعدم فعالية الطرق التقليدية للتخلص من الحمض كالنقع وغيرها ).

9-الأوراق الخضراء كالسبانخ:- العديد منا يعلم أن السبانخ مصدر غني جدا بالحديد , وهو ايضا مصدر غني بفيتامين ج الضروري لامتصاص الحديد حيث أنه يغطي 20% من الاحتياج اليومي للجسم من الحديد.

10-الحمضيات والطماطم: تناول الحمضيات الغنية بفيتامين ج يزيد من امتصاص الحديد في الأمعاء ومن الأمثلة ذلك البرتقال, الجوافة والطماطم.